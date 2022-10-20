Украинок выгнали из ресторана в Париже потому, что они не хотели заказывать еду после посещения туалета

Сотрудник ресторана в Париже рассказал, почему выгнал украинских беженок из заведения. Иллюстративное фото. Фото: REUTERS

Украинки, которых выставили из ресторана Cosy Montparnasse в Париже, нарушили правила заведения. Об этом заявил телеканалу BFM управляющий заведения, комментируя скандальный инцидент.

Напомним, две украинские беженки сняли на видео, как их выпроваживает из парижского ресторана пророссийски настроенный работник этого заведения. Вслед уходящим женщинам работник ресторана произносит по-французски фразу «Да здравствует Путин! Пока!». Видео появилось в Twitter на странице заместителя мэра столицы Жан-Люка Ромеро-Мишеля, чиновник пообещал разобраться в ситуации.

Представитель ресторана заявил, что женщины посетили в заведении уборную, но отказались сделать заказ, хотя по правила пользоваться туалетом могут только те гости, кто что-либо заказал в ресторане.

«Они просто не хотели ничего заказывать, да еще и заставили персонал тратить на них время, когда зал был полон клиентов», - сказал представитель ресторана.

Напомним, в Берлине украинская беженка угрожала погромом кафе «Россия» из-за названия и оформления вывески.

Почему прежнее радушие по отношению к беженцам у европейцев превращается в неприятие, читайте здесь на KP.RU.