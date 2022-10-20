Экс-постпред США при НАТО Хантер призвал проявить уважение к русскому народу

Запад должен с уважением относиться к России, заявил бывший постпред США при НАТО. Фото: REUTERS

Запад должен относиться к русскому народу с должным уважением. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер в статье для Washington Post.

Хантер выразил мнение, что стремление Запада «наказать» Россию за время, прошедшее после распада Советского Союза вызвало ответную реакцию и «разожгло национальное недовольство». По мнению политика, негативное отношение со стороны Запада к Российской Федерации заставляет россиян поддерживать Путина.

Запад должен предоставить России «достойное место в мире», резюмировал Хантер.

Тем временем релокантов из России удивляют в Европе холод, дефицит жилья и окна без штор, а власти Нью-Йорка объявили очередную войну крысам. Грызуны давно стали альтернативным символом Города Большого Яблока.

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