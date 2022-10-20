Что произошло в ночь на 20 октября

В США призвали относиться к России с должным уважением. Фото: REUTERS

Запад должен относиться к русскому народу с должным уважением. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер в статье для Washington Post. Хантер выразил мнение, что стремление Запада «наказать» Россию за время, прошедшее после распада Советского Союза вызвало ответную реакцию и «разожгло национальное недовольство».

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