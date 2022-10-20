Байден сообщил о частичном опустошении стратегического нефтяного резерва США

Джо Байден Фото: REUTERS

Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов опустошен почти наполовину. Об этом заявил глава Белого дома Джозеф Байден.

"Прямо сейчас стратегический резерв полон более чем наполовину, содержит около 400 миллионов баррелей нефти", - уточнил американский лидер.

Президент США поручил высвободить из него еще 15 млн баррелей для снижения стоимости бензина в стране.

По словам Байдена, восполнять резервы Вашингтон планирует, когда стоимость нефти опустится до 70 долларов, что является "хорошей ценой для налогоплательщиков".

Напомним, как сообщила во вторник пресс-служба Белого дома, американская администрация не исключает высвобождения дополнительных объемов нефти из национальных запасов предстоящей зимой.

Как ранее писал сайт KP.RU, свыше 1 млн баррелей американской нефти в день будет поставляться в Европу для того, чтобы восполнить дефицит сырья из России. Такое заявление сделал главный исполнительный директор нефтетрейдера Vitol Рассел Харди.

По его оценке, топливо из России будет поступать в Азию и на Ближний Восток, в то время как добытая нефть там, как ожидается, будет поступать в западные страны.