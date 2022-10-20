Пленный офицер ВСУ заявил, что украинский спецназ вызывал огонь по своим в нарушение Минских соглашений

Украинский спецназ вызывал огонь по своим, нарушая режим тишины, предусмотренный Минскими соглашениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский спецназ нарушал режим тишины, предусмотренный Минскими соглашениями, вызывая огонь по своим. Об этом заявил РИА Новости пленный подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Алтухов, который был заместителем командира 56-й отдельной мотопехотной бригады.

По его словам, в ходе так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе спецподразделения не подчинялись командованию действовавших на линии соприкосновения бригад.

"Силы спецоперации, они нам не подчинялись, действовали по своему плану, и такое бывало, что они открывают огонь по вашей территории, а потом ответки нам приходят, то есть это как бы удивляло и раздражало при общем требовании соблюдать тишину, кто-то заходит нам неподконтрольный и нарушает", - уточнил Алтухов.

Как ранее писал сайт KP.RU, пленный военнослужащий 53-й бригады украинских силовиков рассказал, что киевское командование лишало их связи и дополнительной информации об обстановке, чтобы бойцы не ориентировались в ситуации.

Напомним, пленный майор ВСУ Николай Мищенко сообщил журналистам, что украинские военные занимались мародерством, используя при этом российскую символику.

По словам Мищенко, который вместе с возглавляемым им батальоном морской пехоты находился на Заводе Ильича, украинские военные группами по 10-12 человек выходили в город, прикрепив к форме белые ленты, чтобы мирные жители принимали их за российских солдат. В ходе таких вылазок украинские военные отбирали у мирного населения еду и сигареты.