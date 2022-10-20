Названо число посягательств на российские дипмиссии за полтора года Фото: Виктор Гусейнов

Представитель России Анна Антонова на заседании Шестого комитета Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) заявила, что в период с 15 декабря 2020 года по май 2022 года было зафиксировано более 150 неправомерных актов, которые связаны с посягательством на неприкосновенность российских дипмиссий

Как уточнила Антонова, что некоторые подобных посягательств закончились трагично. По ее словам, практически ежедневно российские дипмиссии получают телефонные звонки, а также сообщения на электронную почту с угрозами и оскорблениями.

«За отчетный период нами зафиксировано свыше 150 случаев неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность дипломатических и консульских представительств и представителей России в иностранных государствах. Некоторые из них закончились трагично», - сообщила дипломат.

Антонова также заявила об актах терроризма, нападения на сотрудников дипмиссий, враждебных акциях и провокациях с нанесением ущерба здоровью российским дипломатам. Кроме того, участились случаи, связанные с вандализмом. Так, наносятся надписи оскорбительного характера в адрес России на зданиях и заливают их краской.