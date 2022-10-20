Госдеп США готовится ввести санкции, чтобы не допустить поставок оружия из Ирана в Россию

Госдеп США намерен препятствовать поставкам вооружений в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты рассматривают введение санкций в качестве меры против поставок Ираном в Россию" опасных вооружений". Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского Госдепа.

"Мы не будем колебаться в том, что касается введения санкций и применения других инструментов в отношении всех, кто причастен к данным поставкам", - подчеркнули в Госдепартаменте, добавив, что подобная работа ведется совместно с союзниками Вашингтона.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов по поводу слухов о том, что Минобороны РФ закупило беспилотные летательные аппараты у Ирана. По его словам, Кремль не располагает подобными данными.

Напомним, Иран назвал безосновательными обвинения в том, что он передал России беспилотные летательные аппараты для использования в украинском конфликте. Постпред Тегерана при Организации объединенных наций (ООН) Амид Саид Иравани подчеркнул, что такая информация ничем не подтверждается.