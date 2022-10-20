19Fortyfive: Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия может использовать боевых дельфинов на случай необходимости бороться с украинскими диверсантами в Черном море. Об этом заявил обозреватель Блейк Стилуэлл в материале для издания 19Fortyfive, ссылаясь на данные Военно-морского института США.

Как пишет журналист, специально обученных дельфинов используют для обнаружения подводных мин, а также боевых пловцов. «Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань - сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий», - сказано в публикации издании.

По словам Стилуэлла, для такой задачи лучше всего подходят дельфины, которое всегда находятся в сознании, даже когда спят.

Напомним, несколько лет назад, 2019 году Норвегия обвинила Россию в использовании натренированных китов в качестве шпионов. Как писал сайт KP.RU, все произошло когда, на ките оказалась камера из Санкт-Петербурга.