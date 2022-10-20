Юрист объяснил, как восстановить пропущенный срок вступления в наследство Фото: Евгения ГУСЕВА

Если наследники не дали о себе знать, то имущество может отойти государству

Юрист компании «Юстори» Ольга Соболева объяснила, что делать если пропущен срок вступления в наследство. По закону у потенциальных наследников есть шесть месяцев, чтобы пройти процедуру оформления. Если же никто из родственников умершего не обратился к нотариусу, то могут возникнуть проблемы.

Порой бывают ситуации, что после смерти человека, кто-то из родных продолжает пользоваться его имуществом, например, квартирой. Человек уверен, что никаких действий ему совершать не надо. Или другой вариант, когда новости о том, что можно наследовать имущество доходят до наследника позже, чем через шесть месяцев.

- Если никто не обращается к нотариусу, то имущество может быть признано выморочным и после оформления в Росреестре отойти государству, – предупреждает эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В дальнейшем можно действовать двумя путями: внесудебным и судебным. Без суда можно обойтись, если все наследники. Успевшие вступить в свои права, дают согласие на расширение круга претендентов.

Если договориться не удалось, то дорога в суд. Для восстановления пропущенного срока должна быть уважительная причина – это тяжелая болезнь, беспомощное состояние, длительная командировка. Подкрепив этот факт документально, можно отправляться в суд с требованием восстановить пропущенный срок.

Из документов нужно приложить к иску свидетельство о смерти наследодателя, состав наследственного имущества, отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с пропуском срока для принятия наследства, квитанция об оплате госпошлины.

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