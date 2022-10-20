Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центре России Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация в очередной раз приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и в центральной части России. Такая мера будет действовать по меньшей мере до 28 октября 2022 года. Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 20 октября.

В Росавиации отметили, что данные ограничения распространяется на 11 аэропортов: Анапа, Ростов-на-Дону, Симферополь, Воронеж, Липецк, Геленджик, Курск, Краснодар, Белгород, Брянск, а также Элиста.

В сообщении ведомства также напоминаю о том, что все остальные российские аэропорты работают в обычном режиме, а открытыми аэропортами на юге России остаются Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Напомним, Росавиация объявила, что закрывает часть воздушного пространства на юге и в центре России для гражданских самолетов на фоне начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. Позже сообщали о продлении данного режима.