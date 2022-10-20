Стремоусов заявил о планах освобождения еще трех областей

Кирилл Стремоусов Фото: Кадр видео

Херсон готовится отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего перейти к освобождению еще трех областей - Одесской, Днепропетровской и Николаевской. Об этом заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск", - подчеркнул Стремоусов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ начали наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области. По его словам, все атаки украинских войск отражены, а российские силы продолжают удерживать линию обороны.

Напомним, временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо проинформировал, что власти Херсонской области закрывают въезд для гражданских лиц на семь дней. При этом Сальдо заверил, что сдавать Херсон никто не собирается: союзные войска готовы к переходу в наступление и ждут отъезда мирного населения.