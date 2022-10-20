Европейцы начали осознавать, что стали жертвами стратегии США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые европейцы начинают осознавать, что стали жертвами глобальной стратегии Вашингтона. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Как говорится в публикации, по мере приближения к зиме и роста стоимости энергоносителей, а также высокой инфляцией и возможной рецессией, некоторые страны Европейского союза разделяют желание ввести ценовой порог на весь российский газ, а не только на небольшие его объемы.

Тем временем, как заявляют авторы статьи, Германия и Нидерланды скептически смотрят на ввод ценовых ограничений, полагая, что это может повысить спрос или затруднить поставки голубого топлива. В связи с этим Европейскому совету так и не удалось жестко ограничить цены на газ, а идея ценовой интервенции наткнулась на трудности.

Отмечается, что введенные Евросоюзом потолка цен не помогут снизить спрос, а только создадут риск сокращения поставок, из-за этого Евросоюза должен найти подход к сдерживанию спроса при обеспечении поставок, поскольку может привести к росту цен.

Таким образом, по словам авторам публикации, Европейский союз оказался на распутье. Речь идет либо о сохранении нынешнего статуса следования за США, либо осуществления объединенного и скоординированного развития, чтобы помешать Вашингтону извлечь выгоду из потерь Евросоюза.