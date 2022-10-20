Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 октября, подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма). Ведомство будет упразднено, а его функции передадут Минэкономразвития РФ. Текст соответствующего указа опубликован на официальном портале правовых актов.

Как говорится в указе такие изменения совершаются «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю».

Минэкономразвития курировало деятельность Федерального агентства по туризму с осени 2018 года, а ранее ведомство находился в ведении Минкультуры. Вскоре Дмитрий Медведев, который занимал в то время пост премьер-министра, назначил главой Ростуризма Зарину Догузову вместо Олега Сафонова, а Минэкономразвития поручил активнее курировать функции Ростуризма. Заместителем главы Минэкономразвития, который курировал отрасль, был Сергей Галкин, а весной этого года он перешел на пост руководителя Росстата.