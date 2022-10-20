МИД Казахстана не винит Киев за включение Токаева в базу "Миротворца"

Касым-Жомарт Токаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев не имеет отношения к включению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.

"Как указано на сайте этого центра, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее, - аргументировал Тлеуберди. - То есть это такая "сборная". Поскольку она негосударственная, естественно, не отражает официальные позиции".

По его словам, в связи с этим никакой реакции от Астаны не требуется. Также Тлеуберди обратил внимание, что нет никаких прямых угроз Токаеву, "иначе это стало бы предметом обсуждения спецслужб".

Как писал сайт KP.RU, создатели "Миротворца" обвинили Касым-Жомарта Токаева в том, что он не считает присоединение Крыма к РФ "аннексией". Также их недовольство вызвало сделанное Токаевым заявление о том, что он "верит в мудрость и порядочность руководства России".

Напомним, украинский сайт "Миротворец" создан в 2014 году. В базе данных сайта публикуются личные данные людей, которых администрация ресурса считает врагами Украины.

На сайте опубликованы данные журналистов, политиков, артистов. Так, в 2018 году на "Миротворце" появились данные Дональда Трампа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не исключает участия Госдепа США в создании сайта "Миротворец".