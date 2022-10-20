Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области утром в четверг, 21 октября.

«Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями» - сказано в сообщении Киевской областной военной администрации, которое опубликовано в Telegram-канале администрации.

Как писал сайт KP.RU, накануне, 20 октября, воздушная тревога была объявлена в трех областях Центральной Украины, среди которых Кировоградская, Полтавская и Черкасская области. Днем ранее, 19 октября, Тревога также звучала сразу в нескольких областях, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и Донецкой Народной Республики.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре начали наноситься с прошлой недели - 10 октября, а в субботу, 15 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе по одной из общин области.