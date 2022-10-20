Рогов заявил о намерении Украины захватить Херсон и Запорожскую АЭС до выборов в конгресс США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский требует от Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить Херсон и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) до конца осени этого года, а значительных успехов нужно добиться до промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся 8 ноября 2022 года.

«Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации Запорожской области, который отметил, что Москва в состоянии защитить свои территории.

Напомним, накануне Рогов заявил, что украинская армия пыталась высадить свой десант в городе Энергодаре для захвата Запорожской АЭС. По его словам, в попытке высадки десанта участвовали около 30 катеров.