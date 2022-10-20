В Тюмени стартовал юбилейный конкурс инклюзивных проектов

Фото предоставлено Управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

Очный этап V Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра» собрал в Тюмени более двухсот участников, в том числе с инвалидностью. В течение двух дней ребята из 43 регионов России будут представлять свои социальные проекты, направленные на помощь в социализации, адаптации и трудоустройстве людям с особенностями здоровья.

Открытие юбилейного конкурса прошло по-настоящему торжественно и душевно: передача кубка вузу-организатору – Тюменскому государственному университету, парад флагов всех Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, вальс на колясках.

Приветствуя собравшихся, ректор ТюмГУ Иван Романчук отметил: «ТюмГУ – один из лидеров поддержки детей с ОВЗ, а университетский РУМЦ, созданный одним из первых в стране, является экспертной площадкой по формированию инклюзивной культуры. Нам важны все студенты, и сегодня мы с душевной теплотой встречаем участников «Профессионального завтра». Этот конкурс дает студентам возможность реализовать свои идеи и проекты, помогает трудоустроиться. Главное помнить, что все ограничения – только в голове, и смело идти навстречу новым победам».

Виталий Гришкин, директор департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки РФ, акцентировал внимание на том, что российские вузы – территория равных возможностей, и пожелал ребятам упорства, веры в себя и достижения целей.

Алексей Райдер, заместитель губернатора Тюменской области, назвал участников людьми с большими сердцами, преодолевающими все препятствия, и добавил, что «любое завтра делается сегодня. За эти два дня вам важно взять как можно больше и укрепить свой потенциал».

С приветственным словом также обратился Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов. Прозвучало напутствие от Альбины Бикбулатовой, руководителя проектного офиса сети РУМЦ.

Особо трогательным было обращение студентки ТюмГУ Лилии Забировой, победительницы III Всероссийского сетевого конкурса: «Благодаря участию в конкурсе доказываешь ценность будущей профессии, убеждаешь окружающих в том, что люди с ОВЗ тоже способны на все. Каждый участник вносит большой вклад в разивитие инклюзии».

К слову, Лилия участвует в конкурсе уже четвертый год подряд. В 2019 она проявила себя в номинации «Эссе», затем успешно попробовала себя в социальной рекламе. В этот раз будущий учитель русского языка и литературы представила на суд жюри профессиональный стартап «Литературный мир на кончиках пальцев».

«При чтении стихов незрячие дети плохо представляют себе объекты, например, такие, как луна, деревья, потому что никогда их не видели. Мы предлагаем создать тактильные картины к поэтическим произведениям. При этом использовать естественные материалы или реально напоминающие какой-то природный объект. Например, если это дерево, то ствол сделать из настоящей коры, для имитации травы взять что-то на нее похожее, и т.д.».

Студентка Карина Ялчина из Уфимского государственного нефтяного технического университета разработала проект «Голос сердца, ведущий к искусству». Девушка предлагает экскурсии для слабослышащих и глухих детей с сурдопереводчиком по архитектурным достопримечательностям родной Уфы, а также тематические мастер-классы. Идея уже апробирована и получила хорошие отзывы местной детворы.

Всего к участию в очной защите приглашены 123 лучшие работы по пяти номинациям. Имена победителей будут объявлены завтра, 20 октября, в «Олимпийской ребячке».

Фото предоставлено Управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

Организаторами конкурса «Профессиональное завтра» выступают Министерство науки и высшего образования РФ, сеть Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья вузов России, Тюменский государственный университет. Партнерами являются Правительство Тюменской области, Общественная палата Тюменской области, СУЭНКО, ООО «Газпром Недра», Сбербанк, ВТБ.