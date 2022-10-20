Украинские войска обстреляли здание администрации района Донецка Фото: REUTERS

В ходе обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое было совершено в ночь на четверг, 20 октября, произошло прямое попадание снаряда в здание администрации Ворошиловского района Донецка. Такое заявление сделали в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела зафиксировано прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района Донецка по улице Артема», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сказали о том, что в ночь на четверг, 20 октября, украинские войска обстреляли центральный Ворошиловский район Донецка. Как отмечалось в том сообщении, обстрел произошел из артиллерии калибра 155 мм, который является стандартным для армий стран Североатлантического альянса. Уточнялось, что всего было выпущено пять снарядов.