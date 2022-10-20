Глава партии Зеленского шокирован заявлением республиканцев о сокращении помощи Украине

Власти Украины шокированы нежеланием американских республиканцев оказывать военную поддержку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины испытали шок, узнав про намерение республиканцев в Соединенных Штатах в случае победы на выборах сократить военную помощь Киеву. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на главу партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти", - приводят журналисты слова Арахамии.

По словам украинского политика, он был удивлен вдвойне, так как встречался с лидером республиканского меньшинства палаты представителей американского конгресса Кевином Маккарти, который при встрече якобы дал понять, что поддержка США сохранится.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты выяснили, что Соединенные Штаты могут прекратить выделение Украине финансовой помощи, если на выборах в палату представителей победят республиканцы.

Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг отметил, что в Соединенных Штатах и без Незалежной достаточно внутренних проблем, требующих безотлагательного решения.

Напомним, согласно опросу, проведенному американскими журналистами, отдать свои голоса в 2024 году за переизбрание Джо Байдена на пост президента США готовы лишь 33% американцев. Остальные же предпочтут любого другого кандидата.