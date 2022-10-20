В России 20 октября 2022 выявлено 10 067 случаев заражения коронавирусом

В России 20 октября выявлено 10 067 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в России выявлено 10 067 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве, где коронавирусом заболели 711 человек. На втором месте по числу новых заболеваний Свердловская область – там 696 случаев, на третьем Санкт-Петербург – 574 случая.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие сутки были подтверждены 90 летальных исходов вследствие COVID-19, выписаны в связи с выздоровлением 18 352 человека. Кроме того, за сутки с коронавирусом были госпитализированы 1 565 пациентов.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 21 345 154. Жертвами COVID-19 стали 389 266 человек, а выздоровел 20 677 821 пациент.

Напомним, накануне в России выявили 10 656 случаев заболевания коронавирусом.