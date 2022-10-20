Макрон пришел в ярость из-за решения Шольца о масштабных вложениях в энергосферу ФРГ

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Решение канцлера Германии Олафа Шольца направить 200 млрд евро на поддержку немецкой промышленности привело президента Франции Эммануэля Макрона в такую ярость, что он даже отменил встречу с коллегой из ФРГ. Об этом сообщает издание The Telegraph.

"Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из ЕС", - говорится в публикации.

На этом фоне журналисты пришли выводу, что такое поведение лидеров крупнейших стран-участников Евросоюза говорит о растущем разрыве.

Косвенно этот факт признал и пресс-секретарь немецкого канцлера, подтвердив информацию о "ряде вопросов, по которым Париж и Берлин не могут достичь единой позиции".

О крайне негативной реакции Парижа на решения Берлина также заявили несколько источников издания в дипломатических кругах.

Как ранее писал сайт KP.RU, чешский экономист Ярослав Шульц предрек распад Евросоюза из-за действий Германии, которая без консультаций с союзниками приняла решение о беспрецедентной финансовой поддержке своей экономики. Берлин тем самым дал понять остальным участникам ЕС, что "Германия прежде всего", уверен эксперт.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Германию в нарушении норм европейского рынка из-за масштабных вложениях в энергосферу ФРГ.

"Итальянцы и французы не могли этого делать, поляки не могли, а они могут. Если это равное и справедливое трактование норм единого европейского рынка, то я тут чего-то не понимаю", - подчеркнул Моравецкий.