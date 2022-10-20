Российская авиация региональной группировки сил начала патрулирование границ Союзного государства Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Авиация Вооруженных сил России из состава совместной региональной группировки сил приступила к патрулированию границ Союзного государства, сообщает Министерство обороны Белорусии.

«В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Напомним, на прошлой неделе российская авиация, входящая в состав региональной группировки войск Союзного государства, начала прибывать в Белоруссию.

Общая численность военнослужащих РФ в составе совместной региональной группировки сил в Белоруссии составит немногим менее девяти тысяч человек.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу региональной группировки сил составят белорусские подразделения.