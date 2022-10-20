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Политика20 октября 2022 8:33

Российская авиация региональной группировки сил начала патрулирование границ Союзного государства

Численность военнослужащих РФ в составе группировки составит окоол девяти тысяч человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российская авиация региональной группировки сил начала патрулирование границ Союзного государства

Российская авиация региональной группировки сил начала патрулирование границ Союзного государства

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Авиация Вооруженных сил России из состава совместной региональной группировки сил приступила к патрулированию границ Союзного государства, сообщает Министерство обороны Белорусии.

«В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Напомним, на прошлой неделе российская авиация, входящая в состав региональной группировки войск Союзного государства, начала прибывать в Белоруссию.

Общая численность военнослужащих РФ в составе совместной региональной группировки сил в Белоруссии составит немногим менее девяти тысяч человек.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу региональной группировки сил составят белорусские подразделения.