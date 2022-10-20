Минцифры РФ приостановит подключение школ к сети Wi-Fi

Глава Минцифры РФ сообщил о вынужденной приостановке подключения школ к Wi-Fi Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минцифры РФ вынуждено прекратит реализацию программы по подключению школ к беспроводной сети Wi-Fi. Такое заявление в четверг, 20 октября, сделал глава ведомства Максут Шадаев.

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем - это Wi-Fi в школах», - сообщил министр, выступая в Государственной думе.

По его словам, на сегодняшний день к беспроводной сети Wi-Fi подключены уже девять тысяч российских школ. Как сообщил Шадаев, Минцифры РФ договорилось с главой Министрства просвещения РФ Сергеем Кравцовым о возможном возвращении к программе после анализа ее работы.

«Посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса», - отметил в своем заявлении глава Минцифры РФ.

Напомним, в конце августа 2022 года, Минпросвещения РФ ввело запрет на использование мобильных телефонов на уроках.