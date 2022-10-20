Протоколы о вхождении Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 из 30 членов альянса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО ратифицировали почти все члены Североатлантического альянса, сообщил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

На совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции он рассказал, что протоколы были ратифицированы 28 из 30 стран-членов военно-политического блока.

Как заявил глава альянса, процесс присоединения Швеции и Финляндии стал самым быстрым в современной истории НАТО, многие страны предоставили им гарантии безопасности. Он отметил, что НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря, и члены альянса «окажут поддержку Швеции и Финляндии, если эти страны окажутся под давлением».

Ранее посол США в Хельсинки Дуглас Хики заявил, что Финляндия и Швеция могут вступить в Североатлантический альянс к концу 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, переговоры между Швецией и Турцией по вступлению скандинавской страны в Североатлантический альянс осложнились после акции депутатов шведской Левой партии, поднявших флаг Рабочей партии Курдистана.