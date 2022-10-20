В Китае поддержали жесткое заявление Берлускони о Зеленском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского портала "Гуаньча" отреагировали на слова бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о том, что президент Украины Владимир Зеленский в силах остановить боевые действия в его стране.

«Берлускони - молодец, он говорит правду, я восхищаюсь его мужеством!», - заявил один из читателей портала.

«В это время США, которые действительно виноваты в начале этого конфликта, не смеют об этом говорить Зеленскому», - заявил другой.

«Мир знает, что нынешний российско-украинский конфликт был в основном вызван настойчивым стремлением НАТО во главе с США к расширению на восток», - поддержал еще один комментатор.

Берлускони заявил о ситуации на Украине на закрытой встрече с депутатами своей партии. Среди прочего бывший глава итальянского правительства возложил на Киев ответственность за обострение конфликта, выразив уверенность, что украинский президент мог бы остановить боевые действия, если бы заявил о прекращении атак.