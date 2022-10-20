Названы сроки восстановления дома в Ейске после падения Су-34

Место падения Су-34 в Ейске Фото: Виталий ТИМКИВ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил сроки восстановления девятиэтажного дома в Ейске после падения рядом с ним истребителя-бомбардировщика Су-34, совершавшего учебный полет. Об этом сообщает "КП-Краснодар".

"Завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года", - уточнил глава региона.

По его словам, необходимо полностью разобрать третий подъезд, а частично – второй и четвертый.

Кондратьев добавил, что на время ремонтных работ жильцов квартир разместят "с максимальным комфортом" в пунктах временного содержания.

Как ранее писал сайт KP.RU, в результате ЧП погибли 13 жильцов дома, в том числе трое детей, еще 19 человек пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Пилоты воздушного судна катапультировались.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске. Расследование ведется по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним". Ее санкции предусматривают до семи лет лишения свободы.