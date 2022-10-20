Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития РФ после упразднения Ростуризма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития РФ, которые связаны с передачей ведомству функций Ростуризма. Так, число заместителей министра экономического развития было увеличено с 11 до 12, а число департаментов - с 35 до 37. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре министерства экономического развития, необходимые для исполнения министерством полномочий по дальнейшему развитию туристической отрасли», - сказан в заявлении правительства, опубликованном в четверг, 20 октября.

Напомним, сегодня, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма). Как писал сайт KP.RU, функции ведомства передадут Минэкономразвития РФ. Как было сказано в указе такие изменения необходимы «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности».