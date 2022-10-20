ВСУ вновь нанесли ракетные удары по Новой Каховке

Украинские войска вновь обстреляли район ГЭС в Новой Каховке Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередные ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

По его словам, обстрелу вновь подвергся район гидроэлектростанции (ГЭС).

"У нас, собственно говоря, один основной объект, который постоянно подвергается этим атакам в течение уже более пяти месяцев, ежедневно и многократно, - это Каховская гидроэлектростанция", - уточнил Леонтьев.

Глава района добавил, что с каждым таким обстрелом угроза техногенной катастрофы растет, в связи с чем населению и было рекомендовано временно покинуть город.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день Владимир Леонтьев в беседе с журналистами допустил, что украинские войска попытаются атаковать Каховскую ГЭС. По его словам, информация о возможном запуске украинскими формированиями морских мин по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины ранее поступала в марте-апреле.

Напомним, в начале октября уничтожены два батальона украинских Вооруженных сил, совершивших прорыв под Дудчанами с намерением захвата Новой Каховки и Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.