В Еврокомиссии заявили, что подаренная Путиным Берлускони водка может быть нарушением санкций Фото: REUTERS

Еврокомиссия заявила, что в случае якобы подаренной российским президентом Владимиром Путиным бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони водки речь может идти о нарушении антироссийских санкционных ограничений Европейского союза. Об этом сообщает в агентство DPA со ссылкой на представителя ЕК.

В Еврокомиссии напомнили, что в апреле этого года приняли решение распространить запрет на ввоз из России в Европейский союз ликеро-водочных изделий, в том числе водка. Однако, как уточнила представитель ЕК, такая правовая база не предусматривает исключений для подарков.

По ее словам, за реализацию ограничений на практике отвечают страны - члены Евросоюза, поэтому имело ли место в случае с подарком экс-премьеру нарушение санкционного режима, должны выяснять итальянские власти Италии.

В минувший вторник, 18 октября, итальянское агентство LaPresse заявило, что бывший глава итальянского правительства, отметивший 29 сентября 86-летие, якобы заявил, «что немного восстановил отношения» с российским президентом. Так Берлускони сообщил, что Путин на его день рождения «прислал 20 бутылок водки и очень доброе письмо», а позже партия политика выступила с официальным опровержением информации издания.