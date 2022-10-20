Ученые из Иркутского университета следят за миграцией перелетных птиц с помощью умных датчиков, подающих сигнал на МКС

Фото: Д. Кузнецовой

Как водится, птицы улетели в теплые края и сейчас одна из них находится в Мьянме, другие две — в Таиланде и Вьетнаме.

Игорь Фефелов, ученый НИИ биологии ИГУ, руководитель иркутской исследовательской группы:

— Птицы летят на юг, и уже долетели. В этом году новости получены от молодого черного коршуна, которого пометили трекером на Братском водохранилище. В конце августа он отправился на зимовку, и почти прямо на юг. Скоростных рекордов он не поставил и периодически задерживался у различных поселков и карьеров, но ненадолго. В итоге на днях оказался в Мьянме. Видимо, где-то там и перезимует, но посмотрим.

Интересная информация пришла и от прошлогодних восточных луней. В середине лета передача их местоположений прекратилась, но возобновилась в сентябре. В этом году они достигли зимних областей на месяц раньше, чем в прошлом. Птица, что в прошлом году зимовала в Таиланде (Лёля), прилетела в тот же район. А вот Алёна, зимовавшая на озере Дунтинху, в этот раз пролетела дальше и сейчас уже несколько дней находится на севере Вьетнама!

Проект ICARUS (International Cooperation for Animal Research Using Space — Международное сотрудничество в области научных исследований животных с использованием космических технологий) — создание глобальной сети «умных» датчиков для наблюдения за жизненными процессами на планете Земля. Отслеживание сигналов ведется с помощью Международной космической станции, имеющей сравнительно невысокую орбиту, что дает возможность использования передатчиков-трекеров маленького размера (весом 5 г). Такие датчики могут размещаться даже на мелких птицах массой от 100 граммов — это, например, крупный дрозд, кукушка, кулики рода бекасов. Как отметили орнитологи, как и куда они летают — во многом неизвестно.

В проект ICARUS научный коллектив под руководством ученого НИИ биологии ИГУ Игоря Фефелова вошел в 2013 году. Сейчас в байкальском проекте участвуют представители Иркутского государственного и Иркутского государственного аграрного университетов. В 2021 году ученые пометили 11 молодых птиц: болотных луней, серых цапель, ястребов-перепелятников.