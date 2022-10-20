Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заслуженная артистка Российской Федерации Анна Большова попала в аварию в Калужской области, где сбила женщину, которая в результате дорожно - транспортного происшествия скончалась до приезда врачей.

Как передает Telegram-канал Baza, авария произошла на прошлой неделе, 14 октября, в Калужской области. Артистка, управляя автомобилем Audi, сбила женщину. Уточняется, что, по предварительным данным, Анна Большова была в машине одна, находясь в трезвом состоянии. После ДТП актриса позвонила в полицию, а также скорую помощь.

Отмечается, что в ГИБДД Калужской области предположили, что актриса не увидела пешехода на деревенской неосвещенной дороге в условиях темноты.

Напомним, актриса Анна Большова известна по своим ролям в сериалах «Остановка по требованию», «Солдаты 12» и «Презумпция невиновности».