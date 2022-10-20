Захарова заявила, что накачивание оружием Украины приближают НАТО к прямому конфликту с Россией

Захарова заявила, что поставки оружия Украине приближают НАТО к прямому конфликту с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поставки Украине вооружения странами НАТО приближают альянс к прямому столкновению с Россией, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат киевского режима, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», – заявила дипломат на брифинге.

Как отметила представитель МИД России, в общей сложности Украина получила от Запада военной помощи на сумму 42,3 миллиарда долларов, из которых 28,3 миллиарда приходятся на Соединенные Штаты.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что что поставки ПВО Киеву сделают США стороной конфликта.

Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о намерении продолжить оказывать военную помощь Киеву.