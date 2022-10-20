Дело сына губернатора Красноярского края Усса поступило в суд Нью-Йорка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дело сына губернатора Красноярского края Артема Усса, которого обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег, рассматривает суд Восточного округа Нью-Йорка.

Как отмечается в базе данных, дело Усса поступило в суд 26 сентября 2022 года.

Минюст США ранее сообщил, что США предъявили пяти гражданам России, включая Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Еще один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии.

При этом губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированным процесс против его сына Артема Усса, который начат в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что обвиняемые занимались поставкой нефтепродуктов и товаров, которые являются обыкновенными на мировом рынке.

Ранее США выдвинули обвинение против чиновников Беларуси из-за посадки самолета Ryanair в Минске. Там считают, что власти Беларуси сфабриковали информацию о нахождении бомбы на борту самолета для задержания Протасевича.