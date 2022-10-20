В Российском союзе туриндустрии оценили решение об упразднении Ростуризма Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал решение об упразднении Ростуризма.

По его словам, за годы работы ведомству удалось "добиться немалого" и помогал бизнесу в кризисные для индустрии моменты. Также он акцентировал внимание, что говорить о том, что решение об упразднении является результатом неудовлетворительной работы ведомства, нельзя.

- Цели и задачи реорганизации и фактической ликвидации Ростуризма чётко определены в преамбуле указа: повышение эффективности, оптимизация федеральных органов исполнительной власти. Все функции сохраняются и будут перераспределены в структуре Минэкономразвития, - объяснил Барзыкин в беседе с RT.

Эксперт напомнил, что Ростуризм занимался реализацией программ поддержки потребителей, в том числе программ туристического кешбэка и нацпроектов.

- Следует отметить, что потенциал в Минэкономразвития для обеспечения реализации этих программ несоизмеримо выше, - подытожил представитель РСТ.

Накануне "Пятый канал" сообщал, что российский лидер Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Теперь все функции ведомства будут переданы Минэкономразвития. Отмечается, что такое решение было принято для совершенствования госуправления в туристической сфере.