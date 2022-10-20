Медведев заявил, что глава ЕК может претендовать на Нобелевскую премию "за качественный распил" денег на вакцины Pfizer Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя скандал с непрозрачными сделками с вакцинами от коронавирусной инфекции в Европейском союзе, заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может теперь претендовать на Нобелевскую премию по медицине «за качественный распил денег на вакцины».

Ранее член Европейского парламента Кристиан Терхес призвал главу Еврокомиссии уйти в отставку, указав на закупки 4,6 млрд доз вакцины против коронавирусной инфекции производства Pfizer/BioNTech на сумму 71 млрд евро, отметив, что на сегодняшний день не опубликованы все документы по контрактам.

«Если Нобелевскую премию по экономике за самый быстрый развал национальных финансов заслуживает неистовая Трасс, то претендент на Нобеля по медицине за качественный распил денег на вакцины - Урсула фон как-то дер Ляйен», - прокомментировал зампред Совбеза РФ произошедшие в своем Telegram-канале.

По его словам, жители Европы сегодня «теряются в догадках» о том, «сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог – премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)?». По его мнению, подобный «бизнес доктора Урсулы» не сможет вынести ни один евродепутат «даже толерантный в разных местах».