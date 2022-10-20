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Экономика20 октября 2022 10:32

Правительство России направит из ФНБ один триллион рублей на покрытие дефицита федерального бюджета

Дефицит бюджета может превысить 0,9% ВВП
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство России направит из ФНБ один триллион рублей на покрытие дефицита федерального бюджета

Правительство России направит из ФНБ один триллион рублей на покрытие дефицита федерального бюджета

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство России направит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) один триллион рублей на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году, Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

«Минфину России направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета в объеме одного триллиона рублей», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов допустил, что дефицит бюджета в 2022 году может превысить 0,9% ВВП.

В апреле этого года глава Минфина оценил дефицит бюджета России в 2022 году в 1% ВВП. До этого он сообщал, что бюджет РФ в этом году будет исполнен с дефицитом не менее 1,6 триллиона рублей. По его словам, эта сумма – отсрочка по оплате страховых взносов для бизнеса, и как минимум на эту величину расходы казны будут больше доходов.