Правительство России направит из ФНБ один триллион рублей на покрытие дефицита федерального бюджета Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство России направит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) один триллион рублей на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году, Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

«Минфину России направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета в объеме одного триллиона рублей», – сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, ранее министр финансов России Антон Силуанов допустил, что дефицит бюджета в 2022 году может превысить 0,9% ВВП.

В апреле этого года глава Минфина оценил дефицит бюджета России в 2022 году в 1% ВВП. До этого он сообщал, что бюджет РФ в этом году будет исполнен с дефицитом не менее 1,6 триллиона рублей. По его словам, эта сумма – отсрочка по оплате страховых взносов для бизнеса, и как минимум на эту величину расходы казны будут больше доходов.