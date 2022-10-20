Россия и Китай планируют создать резерват для леопардов "Земля больших кошек" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Минприроды РФ подготовили специальный проект соглашения между Россией и Китаем о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек". Предполагается, что это поможет сохранить дальневосточного леопарда.

Отмечается, что за 2021 года популяция дальневосточного леопарда впервые превысила отметку в 120 особей, а в 2012 году она составляла всего 35 особей. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает "Российская газета".

- Проект соглашения между правительствами РФ и КНР о создании трансграничного резервата уже подготовлен, он обсужден сторонами, учтены все комментарии экспертов с двух сторон, сейчас документ подготовлен для подписания, - говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что в августе 2022 года в Приморье спасли отбившегося от матери четырёхмесячного котёнка дальневосточного леопарда. Его нашли у границ национального парка "Земля леопарда". В истощённом состоянии детёныш был доставлен в центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка. Это первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте.