Песков считает, что мир больше, чем коллективный Запад

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мир больше, чем коллективный Запад, в сотрудничестве с РФ заинтересованы другие государства, тем более, что вакуума в экономическом сотрудничестве не бывает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

"Вы знаете, что в отношении России применяется странами так называемого коллективного Запада большое число санкций. Причем с точки зрения международного права незаконных санкций. Но мир больше, чем коллективный Запад, и целый ряд других государств, напротив, больше заинтересован в том, чтобы освобождающееся пространство занимать своим бизнесом", - отметил Песков на полях форума "Сделано в России".

Ранее Песков заявил, что весенний призыв в России не связан со спецоперацией на Украине. Представитель Кремля напомнил, что срочников не отправляют в район проведения спецоперации.

Также Песков заявил об отсутствии понимания по продолжению очных переговоров с Украиной.