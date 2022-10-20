Губернатор Дмитрий Азаров возглавил оперативный штаб Самарской области в соответствии с указами президента

Губернатор Самарской области отметил, что опыт штабной работы в регионе уже есть. Фото: департамент информационной политики Самарской области. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

В четверг, 20 октября, прошло первое заседание оперативного штаба, который был создан в Самарской области в соответствии с указами президента России Владимира Путина. Его работу возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, чтобы обеспечить безопасность людей и защищенность критически важных объектов, у глав регионов будут полномочия создавать соответствующие штабы для оперативного реагирования. Об этом заявил Владимир Путин во время заседания Совета безопасности.

— В соответствии с документами регионы делятся на четыре уровня готовности в зависимости от ситуации и степени возможных угроз. В Самарской области введен уровень базовой готовности. В связи с этим будет принят целый ряд решений и мер. Постановление о создании штаба уже подписано, — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ключевая задача оперативного штаба заключается в обеспечении четкой и слаженной работы органов региональной, муниципальной власти, территориальных органов силовых структур. Губернатор Самарской области отметил, что такой опыт штабной работы уже есть.

— Такая слаженная работа велась и в период коронавирусных ограничений, и повышенной готовности, и мобилизации. Я уверен, что накопленный опыт предыдущего периода мы сможем успешно применить и в этой особой обстановке, — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.