Медведев ответил Шольцу на обвинения в использовании голода как оружия

Медведев напомнил Шольцу о 30 миллионах жертв СССР в годы Великой Отечественной войны Фото: пресс-служба Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, обвинившего Владимира Путина в использовании голода в качества оружия. Политик напомнил, что от действий нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны погибли 30 миллионов граждан СССР.

«Теперь и Шольц встал на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионах погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Напомним, Медведев также заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на Нобелевскую премию за качественный распил денег на вакцины от коронавируса Pfizer.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава правительсва ФРГ обвинил президента России в использовании энергоресурсов и голода в качестве оружия против Запада. Он также отметил, что Германия освободилась от зависимости от российского газа.