Власти стран ЕС контролируют только 10% накопленного в хранилищах газа

Власти стран ЕС почти не контролируют собственные запасы газа Фото: REUTERS

Правительства стран-участниц Евросоюза почти не имеют контроля над собственными запасами газа, который находится в их хранилищах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов, европейские чиновники контролируют только 10% накопленного голубого топлива.

"Только 10% газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находятся под непосредственным контролем властей", - пишет издание.

Остальные 90% газа принадлежат международным торговым компаниям и энергетическим предприятиям, которые могут распоряжаться им по собственному усмотрению, в том числе продавать в другие государства по завышенным ценам.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне политических разногласий в странах объединения и проблем с поставками топлива. В Еврокомиссии аргументировали это тем, что не хотят, чтобы континент погружался в масштабный энергокризис.

Напомним, промышленность Европейского союза вынуждена уменьшать объемы своего производства на фоне сокращения поставок российского газа. Аналитики прогнозируют, что это может привести к необратимым последствиям для этого сектора европейской экономики.