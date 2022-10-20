МегаФон обновил и увеличил мощности центра исследования абонентского оборудования

МегаФон объявил об открытии обновленного федерального центра исследования и тестирования абонентского оборудования Фото: Shutterstock

МегаФон объявил об открытии обновленного федерального центра исследования и тестирования абонентского оборудования. Центр, расположенный в Санкт-Петербурге, занимается проверкой работы электроники в российской мобильной сети. Благодаря модернизации ее сотрудники смогут тестировать значительно большее число брендов электроники, представленных на российском рынке.

Перед тем, как гаджеты попадают к потребителям, специалисты МегаФона проверяют пользовательское оборудование и дают производителям рекомендации по настройкам устройств. Такой подход исключает сбои в дальнейшей работе электроники и позволяет клиентам МегаФона максимально эффективно использовать потенциал своего гаджета в сети оператора.

В обновленной лаборатории увеличено количество тестовых зон, число базовых станций выросло в полтора раза. «Для исследования работы устройств в мобильных сетях мы создаём тестовые зоны действующих и перспективных технологий – 4G, VoLTE, VoWIFI, 5G, - рассказал руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония. - Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено».

Помимо смартфонов, планшетов, умных часов и роутеров специалисты исследовательского центра МегаФона теперь смогут проверять работу ноутбуков, портативных аккумуляторов, зарядных устройств и еще около десяти видов оборудования.