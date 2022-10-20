В Германии подожгли отель с украинскими беженцами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии после предполагаемого поджога в ночь на четверг, 20 октября, почти полностью сгорел отель, в котором жили украинские граждане. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов, уточнив, что никто не пострадал.

Как сказано в заявлении полиции, вечером в четверг, 20 октября, загорелась одна из стен отеля общины Гросс Штрёмкендорф в земле Мекленбург-Передняя Померания, но всем живущем в этом здании удалось вовремя покинуть помещение.

«Гостиница служила местом размещения для украинских беженцев. Полиция предполагает поджог, служба уголовного розыска города Висмар находится на месте», - сказано в заявлении главного управления полиции Ростока.

Сообщается, что пожарной службе удалось погасить огонь, однако пламя почти целиком разрушил здание. Полиция считает, что причиной пожара был умышленный поджог. В тот же день до пожара правоохранители приезжали к отелю из-за обнаруженных указателей нацистских символов.