Трамп назвал 1332 российские ядерные боеголовки причиной для дружбы с РФ

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с РФ, сообщил телеканал CNN, опубликовавший один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда.

"Ладить с Россией - это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки", - сказал Трамп в беседе с Вудвордом.

В книгу под названием "The Trump Tapes" входит свыше восьми часов необработанных материалов из большого количества интервью Трампа редактору The Washington Post.

Ранее Трамп заявил, что нынешнее американское руководство не уважают и не боятся в мире. Как утверждает бывший хозяин Белого дома, Китай больше не уважает, а Иран больше не боится США.

Также Трамп заявил, что политика администрации Байдена по Украине может закончиться мировой войной. Экс-президент США назвал действия американского лидера безумием.