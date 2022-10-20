Тюменским мобилизованным окажут финансовую поддержку из бюджета региона

По 100 тысяч рублей получит каждый житель Тюменской области, призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Частичная мобилизация – большой и сложный процесс, подчеркнул глава региона. Пока формируются воинские подразделения и начинают работать финансовые службы, возможны некоторые технические проблемы.

«Выплата разовая. Деньги будут выделяться из регионального бюджета. Мы приняли такое решение, чтобы поддержать наших мобилизованных земляков и их семьи», – сообщил губернатор.

Напомним, полторы недели назад на железнодорожном вокзале Тюмени состоялась отправка первых подразделений мобилизованных жителей региона, призванных защищать Родину. Проводить родных и близких на дополнительную военную подготовку на полигоны Южного военного округа пришли сотни людей, в их числе и волонтеры регионального штаба #МЫВМЕСТЕ.

С самых первых дней специальной военной операции добровольцы Тюменской области собирают гуманитарную помощь для тех, кто в ней нуждается – это и вынужденные переселенцы из ЛНР и ДНР, приехавшие в Россию в поисках безопасного укрытия, и жители подшефного города Краснодон Луганской народной республики. Волонтеры проводили защитников с добрыми пожеланиями в полном составе вернуться домой, и передали в каждый вагон письма, написанные жителями региона, и по несколько коробок провизии, в которых упакованы сладости, сухофрукты и консервы.