Песков заявил, что Россия будет развиваться, несмотря на тяжелое время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия развивается и будет развиваться, несмотря на все трудности этого времени. Такое заявление в четверг, 20 октября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на полях форума «Сделано в России».

«Страна развивается, несмотря на тяжелое время, и будет развиваться дальше. Несмотря на то, что "время тяжелое", это не означает, что нужно прекращать развитие», - заявил представитель Кремля.

По его словам, даже из выставки, представленной на форуме «Сделано в России», видно, что развитие страны продолжается, и «есть очень много энтузиастов, высокопрофессиональных людей», которые сейчас начинают внедрение «самых передовых идей, ориентируются на экспорт этих идей, находят страны, которые проявляют большой интерес к тем или иным технологиям».

Кроме того, Песков заявил, что мир больше, чем коллективный Запад, поэтому вакуума в экономическом сотрудничестве не бывает.