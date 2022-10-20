Нижегородская область будет развивать сотрудничество с Сирией

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Работа делегации в составе заместителей губернатора Петра Банникова и Андрея Бетина, а также представителей деловых кругов, образовательных и медицинских учреждений Нижегородской области, проводилась в рамках деятельности российской межведомственной делегации. Визит был организован Министерством обороны Российской Федерации.

Петр Банников провел переговоры с губернатором сирийской провинции Латакия Амером Хилалом. На встрече обсуждался потенциал двустороннего сотрудничества в здравоохранении, экономике, культуре, образовании, инвестиционном развитии. Среди прочих Петр Банников и Амер Хилал обсудили вопрос продвижения местных продуктов на рынках Арабской Республики и Нижегородской области.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

«Мы ответственно подошли к этому визиту, так как он может послужить опорой для укрепления прочных и стратегических отношений, которые объединяют наши дружественные страны. Сирия высоко ценит роль Российской Федерации в общей борьбе с международным терроризмом. У Нижегородской области и Латакии большие планы на будущее, в том числе в сфере увеличения взаимной торговли», — прокомментировал перспективы двухсторонних связей Амер Хилал.

Делегация в ходе визита в Латакию приняла участие в открытии Нижегородского центра непрерывного медицинского образования.

«Мы видим огромные перспективы в прикладной области сотрудничества. Появление центра непрерывного медицинского образования позволит развивать как медицинские компетенции, так и торговые. Офтальмология — это только начало. Нижегородская область обладает медицинской и научной базой по всем направлениям. Это поможет гражданам Сирии получать качественную медицинскую помощь», — сказал Петр Банников и добавил, что еще одним перспективным направлением сотрудничества является взаимодействие с ожоговым центром Приволжского медицинского университета. Здесь уже обучаются врачи из Сирии.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

В ходе визита делегация Нижегородской области передала больнице Латакии два автомобиля скорой помощи. Машины оборудованы в соответствии с современными стандартами безопасности.

В рамках визита на базе университета Тишрин — одного из крупнейших вузов Сирии, подписаны несколько межвузовских соглашений. Соглашения о сотрудничестве и меморандумы о взаимопонимании подписаны с семью нижегородскими вузами: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГПУ им. К. Минина, ПИМУ, ННГАСУ, Нижегородским филиалом ВШЭ.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

«Эти соглашения расширяют горизонт сотрудничества между университетом Тишрин и нижегородскими образовательными учреждениями. Мы надеемся, что будут разработаны планы и специальные концепции для взаимодействия в сфере обмена студентами и преподавателями. Также планируем организовать программы двойного диплома», — отметил ректор университета Тишрин Басам Хассан.