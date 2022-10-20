Захарова назвала притянутыми за уши данные об использовании Россией иранских беспилотников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Данные об использовании Россией иранских беспилотных летательных аппаратов на Украине являются не более чем притянутыми за уши утверждениями, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Слухи об иранских беспилотниках, которые распространются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ, опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями. Все это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений», – сказала дипломат на брифинге.

Напомним, во вторник, 18 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает какой-либо информацией о закупках или задействовании Россией иранских БПЛА, указав на то, что используется российская техника с российскими наименованиями.

Между тем страны Евросоюза предварительно согласовали санкционные ограничения в отношении восьми физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, причастны к якобы имеющим место поставкам БПЛА иранского производства в Россию.