Вице-премьер Белоусов сообщил о предпосылках для мирового долгового кризиса

Андрей Белоусов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заметил предпосылки грядущего мирового долгового кризиса. Соответствующее заявление вице-премьер сделал на форуме "Сделано в России" в четверг, 20 октября 2022 года.

Основной причиной грядущего краха чиновник видит проблемы во внешней торговле на фоне антироссийских санкций Запада.

"Если бы все было нормально, стабильно с мировой торговлей, то и с долгами, скорее всего, было бы тоже все нормально, - аргументировал Белоусов. - А поскольку с торговлей все совсем ненормально, то замаячил вплотную долговой кризис".

По его словам, сложившаяся ситуация, по всей видимости, найдет отражение в накопленных долгах, "и дальше все посыплется по принципу домино".

Как ранее писал сайт KP.RU, государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил 31 триллион долларов. Об этом "рекорде" свидетельствуют цифры, обнародованные Минфином США во вторник, 4 октября 2022 года.

Напомним, китайские журналисты выразили мнение, что жесткие меры Федеральной резервной системы Соединенных Штатов повлекли за собой аномальное укрепление доллара, от которого теперь страдает весь мир. По их оценке, на этом фоне Вашингтон в итоге столкнется с "подрывом" на "минном поле", которое сам и заложил.