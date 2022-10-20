Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание заслуженного артиста России

Юлия Чичерина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент РФ Владимир Путин присвоил певице Юлии Чичериной звание "Заслуженный артист России", соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист РФ" Чичериной Юлии Дмитриевне - певице, город Москва", - отмечается в документе.

Напомним, Юлия Чичерина регулярно бывает на Донбассе и поддерживает военную спецоперацию на Украине. Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Путин присвоил старшему лейтенанту Александру Попову звание Героя России посмертно. Он помог предотвратить прорыв оборонительных рубежей ценой своей жизни.

Также ранее президент РФ присвоил звание Героя Российской Федерации двум военнослужащим из Мурманской области. Они были отмечены за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в рамках специальной военной операции на Украине.